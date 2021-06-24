В Таразе бомж изнасиловал собаку

В Таразе над дворнягой надругался местный бомж. Участковый инспектор не только не отреагировал на заявление очевидцев, но и пригрозил вызвать службу отстрела. Об этом сообщает Toppress.kz.
Казахстанцы еще не пришли в себя от кошмарного инцидента в Нур-Султане, где было изнасиловано несколько собак, как аналогичный шокирующий эпизод из той же серии содрогнул Тараз, пишет ЭК. О нем сообщила неравнодушная жительница города, обратившись за помощью к волонтерам из приюта “Актос”:
Возле нашего многоквартирного дома приютилась хорошая собачка, мы за гаражом сделали ей место, и она там жила спокойно до недавних пор. Недели две назад мы услышали громкий визг, заглянули за гаражи и увидели, как бомж-зоофил насилует собаку. Мы пытались выгнать его, но он каждую ночь возвращается, а наутро собака в ужасном состоянии — у нее все повреждено. Вызывали участкового, но он не приходит. Более того, участковый пригрозил, что вызовет отстрел, — рассказала женщина.
Получив такой сигнал тревоги, актосовцы незамедлительно выехали на место происшествия. Увиденное привело их в ужас.
Больно и страшно! Пострадавшую собаку зовут Найда — это маленькая “девочка” размером с пекинеса. И вот такую кроху взять и изнасиловать — это просто не укладывается в сознании! Человек опустился до скотского состояния! Сегодня он зоофил, завтра — педофил! А у полиции, как всегда, есть дела поважнее, — делится эмоциями президент Фонда защиты бездомных животных “Актос” Ирина Келлер.
По словам Ирины, они так до сих пор и не получили от полиции никакого ответа на свое заявление по факту избиения собаки Даши в массиве “Шолдала”, хотя сами на свои деньги возили Дашу в Алматы и предоставили следствию проведенную там экспертизу. Вот и сейчас у них есть опасение, что все будет спущено на тормозах.
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