В Майами задержали опасного хакера – 55-летнюю уроженку Ростова-на-Дону

Пожилая женщина оказалась одним из лидеров международной хакерской группировки Trickbot.



Опасный хакер под ником Макс оказался пожилой уроженкой Ростова-на-Дону, сообщает 23 июня "Блокнот Ростов".



В феврале 2021 года в Майами задержали 55-летнюю Аллу Витте которую сразу назвали одним из лидеров международной хакерской группировки Trickbot. В сети ее больше знали под ником «Макс».



Группировка Trickbot была ответственна за создание вируса-вымогателя, который в свое время наделал много шума. С его помощью хакеры обогатились на несколько десятков миллионов долларов, и это только в США. По данным американских спецслужб группировка работала также в России, Украине и Суринаме.



Программу-вымогатель Ryuk, которая устанавливалась вместе с трояном, также получила дурную славу. Она шифрует данные и требует выкуп в биткоинах за расшифровку. По данным ФБР, в 2018–2019 годах операторы Ryuk получили более 61 миллиона долларов выкупа.



Алла Витте, по мнению властей США, отвечала за контроль, развертывание и финансовые операции вируса-вымогателя.



Родилась будущий хакер в Ростове-на-Дону. В 1983 году она закончила тут школу №73, а после переехала в Латвию. Высшее образование по специальности «Прикладная математика» она получила в Латвийском государственном университете в Риге. По окончанию учебы она работала менеджером по продажам, учителем математики и информатики. Но главным увлечением женщины было программирование.



В Латвии Алла вышла замуж за гражданина Нидерландов. Затем они переехали в Амстердам, а затем и в Суринам.



Работу Витте искала на сайтах по поиску фрилансеров. Там, по мнению спецслужб США, ее и нашли хакеры. Произошло это где-то в 2018 году. Отмечается, что она ответственна за написание кода, который отслеживал каждого пользователей, чьи компьютеры были заражены трояном.



Как сообщает портал «Настоящее время» (признан иностранным агентом), со ссылкой на мужа Аллы, она рассказывала, что устроилась работать в какую-то российскую компанию.



– Сама она не хакер, но работала на эту компанию. Она попросила эту работу и получила ее. Я ничего не знаю о ее работе, она программист, – рассказал супруг задержанной.



Выйти на Аллу помогла и ее беспечность. Женщина активно вела социальные сети, общалась с людьми. А в 2020 году выяснилось, что вредоносный троян распространялся с ее личного сайта. Об этом в Twitter написал специалист в области кибербезопасности под ником gorimpthon.



Сама же Витте действительно любила программирование, и видимо тот факт, что некоторые программы использовались для незаконных целей, ее никак не смущал.



«Я хочу быть отличным программистом, способным создавать эксклюзивные решения и путешествовать по клиентам в разных странах. Я работаю на себя и клиентов в течение гигантского количества времени, потому что я могу это делать, и поэтому я это делаю», – писала о себе Алла Витте.



Известно, что вместе с Аллой Витте по делу проходят шесть сообщников. Известно, что пятеро из них – россияне, один – из Украины. Правда их имена следствие скрывает.