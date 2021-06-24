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За курение в машине штрафовать будут участковые

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 17:04
За курение в машине штрафовать будут участковые
Фото из открытых источников
Закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности, расширяющий полномочия участковых инспекторов полиции, одобрили казахстанские сенаторы.

Согласно проекту документа, в КоАП планируется внести нормы, наделяющие участковых полномочиями рассматривать дела и накладывать взыскания по четырём составам правонарушений. В том числе:

- за нарушение запрета потребления табачных изделий в транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц;
- за умышленное создание препятствий для движения транспортных средств.

По словам сенаторов, одобривших сегодня законопроект, в 2020 году за создание препятствий для движения транспорта привлекли к ответственности 23 500 граждан. Теперь штрафы за данное правонарушение будут подписывать не руководители департаментов или отделов, а участковые на местах. Причём наиболее актуальными изменения в законодательстве станут для сельской местности, где доставка нарушителя в райцентр порой сопряжена с определёнными сложностями.

Документ отправлен на подпись президенту.

Напомним, согласно статье 441-1 КоАП РК, курение (сигарет, кальянов, вейпов и т. д.) в автомобиле, в котором находятся дети, наказывается сегодня штрафом от 10 до 20 МРП.

При этом за умышленное создание препятствий для движения транспортных средств (бетонные блоки, шлагбаумы и т.д.) физических лиц штрафуют на 3 МРП, а должностных — на 10 МРП. (Статья 614 КоАП РК).


Источник: kolesa.kz
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