eGov вновь удивляет: казахстанка стала обладательницей двух мужей

Курьезный случай в работе портала «Электронное правительство» вновь заставил казахстанцев улыбаться — система «назначила» одному из пользователей нового мужа, при том, что женщина в реальной жизни уже состоит в браке, передает Liter.kz.
Об этом написала жительница Казахстана Аида Букаева на своей странице в Facebook:
«Можете поздравить — у меня новый муж. Сегодня нотариус сообщил новость, от которой мы с моим настоящим любимым мужем, отцом пятерых детей, впали в ступор. В базе (Электронного правительства. — Прим. ред.) у меня новый муж и, причем, младше меня на четыре года».
При этом, судя по записи, до брака «новый супруг» был Есимовым, а после брака «принял» фамилию настоящего мужа женщины — Нокен.
«Самое интересное: у мужа своего я выхожу как супруга. У меня два мужа! Это уже перебор, ребята! Мой новый муж, надеюсь, объявится с Вашей помощью: надо искать Есимова Ануара, принявшего фамилию моего супруга Нокен. В нашем государстве лично я уже ничему не удивляюсь. Если вдруг кто-то найдет моего нового мужа — сразу не пугайте его. Пятеро детей плюс жена, то есть я, которая на четыре года старше — умрет от страха», — пытается шутить Аида.
По ее словам, это не первый случай, когда она сталкивается с перебоями в работе Egov. Ранее у семьи были проблемы с подтверждением существования 15-летней дочери.
В Министерстве юстиции прокомментировали данную ситуацию:
«Департамент юстиции Алматинской области сообщает, что в соответствии с государственной базой данных РП ЗАГС имеется актовая запись о заключении брака в отношении А.А. Нокен и А.Т. Букаевой. Других браков в отношении Букаевой в базе данных не найдено. Также сообщаем, что в базе данных у Букаевой А. имеется 5 детей. Теперь проверят систему нотариуса, видимо, там сбой данных».
Позднее Минюст сообщил, что сбой при введении данных мог произойти в Отделе регистрации актов гражданского состояния, но ошибка уже устранена.
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