"Не надо нам лапшу вешать на уши" - члены общественного совета раскритиковали акимат Алматы

В Алматы члены общественного совета жестко раскритиковали акимат за дорогие цены на продовольственные товары, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Дамир Тазабек выступал с отчетом перед общественным советом города. Он начал свою речь с перечисления причин удорожания продуктов, но его перебили.



"Ежегодно у нас образуется период в июне, когда старый урожай заканчивается. А новый урожай еще в периоде созревания, поэтому идет импорт. Еще повлияли заморозки, удорожание горюче-смазочных материалов, а также забастовка водителей из-за платных дорог. В прошлом году был падеж на птицефабриках, сейчас в России идет падеж в Сибири...", - на этом месте Дамира Тазабека остановили члены общественного совета со словами: "И 80 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз".



Член общественного совета Алматы Рахман Алшанов заявил, что данные причины всем известны.



"Здесь сидят взрослые люди, не надо нам лапшу вешать на уши. Забастовка водителей парализовала республику? Говорите конкретные причины, что вы делаете для того, чтобы восстановить ситуацию", - заявил Рахман Алшанов.



Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестирования Алматы Дамир Тазабек продолжил свое выступление. По его словам, из 19 социально значимых продуктов подорожали 16 наименований. Кроме картофеля и моркови, выросли в цене масло, яйца, хлеб, кефир, молоко, мясо птицы, говядина, сахар.



"В городе используется стабфонд, который составляет 10 миллиардов тенге. Он перешел на механизм "льготное кредитование". Субъекту предпринимательства выделяется кредит беспроцентный, но в ответ ему выставляются условия по сдерживанию цен на продукцию ниже рыночных. Выдано на сегодня восемь миллиардов тенге... Да, это не решает проблему, но при этом создаем возможность, когда жители могут купить продукты по сниженной цене. Вот пример: если рис в среднем по городу 279, то у нас стоит 265 тенге, также мука первого сорта 235 по городу, у нас - 205 тенге.



Вы знаете, что у нас дорожают морковь и картошка, поэтому заключили договор с компанией для поставки овощей напрямую из Туркестана. Многие овощи дешевеют. Картофель начал дешеветь. Дело в том, что сейчас картофель трудно хранить и доставлять трудно, быстро портится и на поле дорогой. Морковь дешевеет понемногу на основном рынке Алтын Орда, но мы думаем, в июле морковь еще подешевеет", - рассказал он.



К обсуждению подключился член общественного совета Мурат Абдушкуров. По его словам, ситуация на рынке слабо контролируется акиматом.



"Есть ли индикатор качества, когда вы раздаете миллиарды тенге предпринимателям, кроме цены? Вы ссылаетесь на природные условия, забастовки, обычного человека это не волнует, раз вы взялись, вы должны следить, держать на складах необходимые продукты, чтобы сдерживать вовремя цены. Три моркови я покупал за 300 тенге. У людей нет такой зарплаты. От этого создается социальная напряженность", - заявил Мурат Абдушкуров.



Свое мнение высказал и член общественного совета Казыбек Шайх.



"Все меры, которые озвучены, не работают. Залить бензином пожар невозможно. Залить деньгами, чтобы сдержать цены, нельзя так, это не работает. Весь мир двигается по пути создания экономических сообществ с жителями, он везде доказал свою эффективность. Недостаток, что такие сообщества работают только в развитых странах. Почему не внедряете мировой опыт?" - задался вопросом Шайх.



Напомним, неделю назад цены на морковь взлетели до 850 тенге за килограмм в Актау. А картофель продавался за 500 тенге на севере Казахстана. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что картофеля в стране достаточно.