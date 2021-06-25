Ежесуточные данные о ситуации с коронавирусом опубликовали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 506,

в городе Алматы – 181,

в городе Шымкенте – 50,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 37,

в Атырауской области – 61,

в ВКО – 87,

в Жамбылской области – 31,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 147,,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 31,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 49,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 33.



Всего в стране подтверждено 414 712 случаев.