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Еще один банк лишили лицензии в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Еще один банк лишили лицензии в Казахстане
Фото Турар Казангапов ©
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о лишении Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

"В соответствии с постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 24 июня № 74 принято решение о лишении лицензии банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством.

Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15), 16) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:

- систематическое (три и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;
- невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации;
- отнесение банка к категории неплатежеспособного банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 миллиарда тенге, ссудный портфель - 33,9 миллиарда тенге, в том числе 30,4 миллиарда тенге, или 89,8 процента ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 миллионов тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 миллиардов тенге.

В связи с неисполнением пруденциальных нормативов агентством в отношении банка принято 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

"В 2020 году акционером банка представлен план мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках исполнения указанного плана под усиленным контролем агентства банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства банка перед депозиторами на сумму 31 миллиард тенге.

В рамках реализации плана также были полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.
Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка", - добавили в ведомстве.

Депозиты 99 процентов вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.

"Приказом председателя агентства от 24 июня 2021 года № 206 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник агентства.

С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО Capital Bank Kazakhstan по телефону +7 (727) 331 66 77", - заключили в агентстве.


Источник: Tengrinews.kz
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