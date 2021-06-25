Еще один банк лишили лицензии в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о лишении Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.



"В соответствии с постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 24 июня № 74 принято решение о лишении лицензии банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством.



Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15), 16) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:



- систематическое (три и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

- невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации;

- отнесение банка к категории неплатежеспособного банка", - говорится в сообщении.



Отмечается, что размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 миллиарда тенге, ссудный портфель - 33,9 миллиарда тенге, в том числе 30,4 миллиарда тенге, или 89,8 процента ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 миллионов тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 миллиардов тенге.



В связи с неисполнением пруденциальных нормативов агентством в отношении банка принято 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.



"В 2020 году акционером банка представлен план мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках исполнения указанного плана под усиленным контролем агентства банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства банка перед депозиторами на сумму 31 миллиард тенге.



В рамках реализации плана также были полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка", - добавили в ведомстве.



Депозиты 99 процентов вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.



"Приказом председателя агентства от 24 июня 2021 года № 206 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник агентства.



С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.



С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО Capital Bank Kazakhstan по телефону +7 (727) 331 66 77", - заключили в агентстве.