Еще один банк лишили лицензии в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о лишении Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.
"В соответствии с постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 24 июня № 74 принято решение о лишении лицензии банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством.
Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15), 16) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:
- систематическое (три и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов; - систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования; - невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации; - отнесение банка к категории неплатежеспособного банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 миллиарда тенге, ссудный портфель - 33,9 миллиарда тенге, в том числе 30,4 миллиарда тенге, или 89,8 процента ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 миллионов тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15 миллиардов тенге.
В связи с неисполнением пруденциальных нормативов агентством в отношении банка принято 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.
"В 2020 году акционером банка представлен план мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках исполнения указанного плана под усиленным контролем агентства банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства банка перед депозиторами на сумму 31 миллиард тенге.
В рамках реализации плана также были полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором. Однако принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка", - добавили в ведомстве.
Депозиты 99 процентов вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.
"Приказом председателя агентства от 24 июня 2021 года № 206 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник агентства.
С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.
С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО Capital Bank Kazakhstan по телефону +7 (727) 331 66 77", - заключили в агентстве.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.