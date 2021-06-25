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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Протасевич отправлен под домашний арест

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Протасевич отправлен под домашний арест
Фото: Рамиль Насибулин / Reuters
Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».

Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, также перевели под домашний арест.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.

3 июня вышло интервью Протасевича белорусскому государственному телеканалу. Задержанный признал свою роль в организации беспорядков в Минске, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».

Позже Протасевич принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии, во время которой подтвердил официальную версию властей о посадке самолета. Мать задержанного объяснила его поведение «маской», которую он надел, чтобы «спасти себя, а также жизнь своей девушки».


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 4 )

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-2
  • Ирон
  • Ustas
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Краснов (Посетители) Сегодня, 14:52
Комментарий удален за нарушение правил

Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты. © Эдгар Аллан По
 
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  • tolk
  • Daulet201999
 GOAT (Посетители) Сегодня, 13:04
Задержанный признал свою роль в организации беспорядков в Минске, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».


После того как его КГБэшники прессовать начали, он даже в убийстве Кенеди признался)))

А тех кто посмел претендовать на место диктатора, до сих пор в тюрьме держат и придумывают им статьи, чтобы посадить их на как можно дольше!
Безграничная власть не приводит ни к чему хорошему. Для народа в смысле)
 
-3
  • tolk
  • Daulet201999
  • Краснов
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  • Вован
  • Ирон
 Ustas (Посетители) Сегодня, 13:03
Хотели поиграть во власть и доигрались. Я думаю закончится казнью или пожизненным заключением. Осталось достать Тихановскую, Колесникову и прочую отвратительную лабуду из-за бугра и тоже наказать. Дело времени.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 12:41
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра»

Арестовали - политика, изменили меру отпустили - политика, заключение, вышка - политика. Какого результата ждали?
 
 

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