Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».
Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, также перевели под домашний арест.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.
3 июня вышло интервью Протасевича белорусскому государственному телеканалу. Задержанный признал свою роль в организации беспорядков в Минске, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».
Позже Протасевич принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии, во время которой подтвердил официальную версию властей о посадке самолета. Мать задержанного объяснила его поведение «маской», которую он надел, чтобы «спасти себя, а также жизнь своей девушки».
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