Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».



Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. «Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели. Может быть, идет политическая игра», — отметил Дмитрий Протасевич. По его словам, ни адвокат, ни власти «ничего не говорят».



Ранее сообщалось, что россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, также перевели под домашний арест.



23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Бомбы на борту не обнаружено. Силовики задержали двух пассажиров: Протасевича и Сапегу.



3 июня вышло интервью Протасевича белорусскому государственному телеканалу. Задержанный признал свою роль в организации беспорядков в Минске, заявил об иностранном финансировании оппозиции и заверил, что хочет «все исправить и жить обычной спокойной жизнью».



Позже Протасевич принял участие в пресс-конференции МИД Белоруссии, во время которой подтвердил официальную версию властей о посадке самолета. Мать задержанного объяснила его поведение «маской», которую он надел, чтобы «спасти себя, а также жизнь своей девушки».