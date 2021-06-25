МВД показало, как выглядит полицейская форма

Министерство внутренних дел Казахстана показало разработанное для полицейских форменное обмундирование нового образца, передает Polisia.kz.При разработке формы основной акцент сделан на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды, учтены пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучался мировой опыт.Линейка новой формы с учетом специфики и условий несения службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел. В рамках исполнения Поручения Главы государства по повышению статуса и узнаваемости участковых инспекторов полиции, для них разработана отдельная линейка форменной одежды.Одежда для женщин-сотрудников аппаратов управлений полиции дополнена форменным платьем для ношения в летний период. Для всех категорий служб созданы летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью “POLISIA”. Впервые изменена форменная обувь сотрудников.Представленная в виде кроссовок тактическая обувь удобно облегает стопу, защищает ноги от травм, скольжения, ушибов и практична. На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные.Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту и конечностям, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге. Введение новой формы не потребует выделения дополнительного финансирования. Ее приобретение будет осуществляться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы.