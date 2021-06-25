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МВД показало, как выглядит полицейская форма

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 13:13
МВД показало, как выглядит полицейская форма
Фото polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана показало разработанное для полицейских форменное обмундирование нового образца, передает Polisia.kz.

При разработке формы основной акцент сделан на создании максимально удобной и комфортной для полицейских одежды, учтены пожелания сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучался мировой опыт.

Линейка новой формы с учетом специфики и условий несения службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских, сотрудников наружных служб и аппаратов управлений органов внутренних дел. В рамках исполнения Поручения Главы государства по повышению статуса и узнаваемости участковых инспекторов полиции, для них разработана отдельная линейка форменной одежды.

Одежда для женщин-сотрудников аппаратов управлений полиции дополнена форменным платьем для ношения в летний период. Для всех категорий служб созданы летний, демисезонный и зимний комплекты со светоотражающей надписью “POLISIA”. Впервые изменена форменная обувь сотрудников.

Представленная в виде кроссовок тактическая обувь удобно облегает стопу, защищает ноги от травм, скольжения, ушибов и практична. На основе эмблем городов и областей разработаны региональные нашивки на правый рукав форменной одежды. Цвет канта на изделиях заменен с красного на бирюзовый. Металлические изделия – жетоны, эмблемы, звезды и кокарды заменены на текстильные.

Особое внимание уделено световозвращающим элементам по всему силуэту и конечностям, что значительно увеличивает уровень безопасности на дороге. Введение новой формы не потребует выделения дополнительного финансирования. Ее приобретение будет осуществляться поэтапно в рамках текущих бюджетных программ и по мере износа старой формы.

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма

МВД показало, как выглядит полицейская форма


Источник: Polisia.kz
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