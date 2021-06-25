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Скандал с Талгатом Мусабаевым: астанчанка обвинила космонавта в нападении

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Скандал с Талгатом Мусабаевым: астанчанка обвинила космонавта в нападении
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 25 июн — Sputnik. Первый космонавт Казахстана, Народный герой Казахстана, депутат сената Талгат Мусабаев попал в скандальную ситуацию. Астанчанка Алина Нуртас обвинила сенатора в избиении.

О случившемся конфликте девушка написал в своем аккаунте в Instagram.

"Парк. Иду с псом, который на коротком поводке, намордник при себе (по закону на хаски он быть не должен), пакетики тоже. Иду. Слышу крик в свой адрес. Иду дальше. Приближается, кричит снова. Говорю "иди в з.." (это моя реакция на необоснованную агрессию в мой адрес). Иду дальше. Человек разворачивается, размахивается и кулаком бьет меня в плечо/руку. Рука немеет", - написала девушка и опубликовала снимок с синяком на руке.



Девушка уточнила, что нанесенный удар зафиксировала, сделана судебно-медицинская экспертиза. После случившегося Алина вызвала наряд полиции. Обидчиком оказался сенатор Талгат Мусабаев.

В столичном департаменте полиции подтвердили, что в минувший четверг, 24 июня, в 17:22, на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Момышулы в Триатлон парке мужчина ударил девушку и грубо разговаривал с ней.

"На место был направлен автопатруль. Установлено, что конфликт между мужчиной и хозяйкой собаки произошел из-за выгула питомца без намордника. По данному факту проводится проверка", – сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан в департаменте полиции.

Сам Талгат Мусабаев ситуацию пока не комментировал. В пресс-службе сената от официальных заявлений также отказались.


Источник: sputniknews.kz
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