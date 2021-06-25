Сагинтаев: Будем создавать условия, чтобы автомобилисты пересаживались на автобусы и велосипеды

В Алматы зарегистрировано около 600 тысяч автомобилей, ещё 250 тысяч заезжают из агломерации.



В Алматы будут создавать условия для того, чтобы автомобилисты пересаживались на общественный транспорт и велосипеды. Об этом заявил аким города Бакытжан Сагинтаев на пресс-конференции.



Градоначальник отметил, что в городе зарегистрировано около 600 тысяч автомобилей, ещё 250 тысяч заезжают из агломерации. Это существенно сказывается на экологии Алматы: около 60-65% всех выбросов приходится на автомобильный транспорт.



"Мы отрабатываем те меры, которые ведут к снижению выбросов: переводим общественный транспорт на газ, строим дополнительные станции метро, БАКАД, будем увеличивать число выделенок, в течение трёх лет высадим 1 млн деревьев, устанавливаем датчики, чтобы следить за ситуацией с выбросами на каждой улице. Мы будем создавать условия для того, чтобы все владельцы автотранспорта пересаживались на автобусы и велосипеды. Создаём для этого инфраструктуру", – сказал Бакытжан Сагинтаев.



Аким сообщил, что по проекту BRT до конца года планируют завершить участок на улице Жандосова.



"К сожалению, нерадивый проектировщик попался, сейчас судебные разборки идут, чтобы получить следующие проекты для дальнейшего продолжения линии BRT. Мы должны сначала спроектировать, потом приступить. С повестки дня развитие системы BRT не снимаем", – подчеркнул градоначальник.



Он добавил, что из Алматы в Талгар и Каскелен собираются запустить электричку, акимат продолжает работать по этому проекту с частным инвестором.



"Также строительство ЛРТ многих волнует. Прежде чем начать, мы должны обсудить все стороны, и быть уверенными, что по пути проект не остановится. Построить мы всегда можем. Вопрос – на какие деньги? Допустим, строительные работы обойдутся в 300 млн долларов, бюджет этот проект не поднимет. Если будем привлекать деньги, по конкурсу половину должен взять бюджет, другую половину – партнёр. Все деньги в валюте будут привлекаться, это большой риск. По завершению 1 млрд долларов будет стоит проект. Как будем потом возвращать деньги? Мы сейчас с банкирами, с международными финансистами эти стороны отрабатываем. Самое главное необходимо, чтобы финансирование открывалось в тенге, чтобы мы были уверены", – сказал аким.



Бакытжан Сагинтаев добавил, что обсуждал этот проект с правительством. Там акиму посоветовали сначала завершить проект со строительством метро.



"Позиция такая: два крупных проекта – метро и ЛРТ правительство не может вести одновременно. Сначала должны построить метро, выделить деньги в полном объёме, а потом ЛРТ. Надо думать, о том, что в конце ЛРТ будет построено, но прежде чем начать, нужно быть уверенным по всем направлением. В первую очередь – это финансирование", – сообщил аким Алматы.