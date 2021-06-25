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Узбекистан вытеснил Россию с казахстанского рынка автомобилей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Узбекистан вытеснил Россию с казахстанского рынка автомобилей
Фото из открытых источников
Продукция «АвтоВАЗа» теперь на пятой строчке по продажам в Казахстане, а в 2020 году была на первой. Газета.ru выяснила причины такого падения продаж.

С января по май 2021 года казахстанцы купили 2 573 новых автомобилей Lada. Это на 52% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Для сравнения: автомобили Chevrolet от узбекистанского завода «Узавтосаноат» продаются значительно лучше – почти 12 тысяч машин купили казахстанцы за первые пять месяцев 2021 года. С учетом суббренда Ravon продажи выросли в 4,5 раза.

Сейчас продажи «АвтоВАЗа» в Казахстане сопоставимы с реализацией машин Volkswagen. И это при том, что немецкие автомобили находятся в другом ценовом сегменте.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что потери компании на рынке Казахстана связаны с переносом сборки из Усть-Каменогорска («Азия Авто») в Костанай («СарыаркаАвтоПром»).

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что «АвтоВАЗ» и дальше будет терять свои позиции на зарубежных рынках.

«Безусловно, «АвтоВАЗ» — современное и технически достаточно хорошо вооруженное предприятие, однако при прочих равных конкуренты предлагают более интересную продукцию. Те же Hyundai и Volkswagen в бюджетном сегменте быстрее проводят технологическое переоборудование и дают клиенту более привлекательный продукт. Из-за этого со временем «АвтоВАЗ» будет все меньше продавать автомобилей на внешних рынках», – заявил Сергей Бургазлиев.

К тому же «Азия авто» было стратегическим партнером «АвтоВАЗа» для поставок продукции на рынки Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и Китая.

Liter.kz ранее сообщил, что еще в ноябре 2020 года автомобили Lada перестали собирать в Казахстане. В МИИР объяснили, почему «Азия авто» теперь не будет получать государственную поддержку.

В ноябре 2020 года Liter.kz рассказал и показал, какие машины производят в Узбекистане. Местные жители недовольны качеством местных автомобилей. И, как оказалось, с января по сентябрь 2020 года Казахстан импортировал узбекские машины на 91 млн долларов.


Источник: liter.kz
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