Вооруженные афганские военные перешли границу с Узбекистаном

53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли афгано-узбекскую границу. Инцидент произошел 23 июня, передает Tengrinews.kz.



По информации узбекского МИД, афганские военные перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа.



"После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину", - говорится в сообщении ведомства.



В Ташкенте предупредили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры.



При этом узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.



В пресс-службе МИД Узбекистана также заявили о том, что страна внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.



Напомним, ранее боевики движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная в Казахстане, России, Таджикистане и ряде других стран) начали наступление в Афганистане и взяли под контроль десятки административных районов после того, как вывод войск из страны начали США и НАТО. Сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны.



22 июня талибами был захвачен таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар между Таджикистаном и Афганистаном. После боев на территорию Таджикистана бежали свыше сотни афганских военных вместе со своим оружием.