Вооруженные афганские военные перешли границу с Узбекистаном

53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли афгано-узбекскую границу. Инцидент произошел 23 июня, передает Tengrinews.kz.
По информации узбекского МИД, афганские военные перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа.
"После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину", - говорится в сообщении ведомства.
В Ташкенте предупредили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры.
При этом узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.
В пресс-службе МИД Узбекистана также заявили о том, что страна внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.
Напомним, ранее боевики движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная в Казахстане, России, Таджикистане и ряде других стран) начали наступление в Афганистане и взяли под контроль десятки административных районов после того, как вывод войск из страны начали США и НАТО. Сейчас талибы ведут бои с представителями власти в 26 из 34 провинций страны.
22 июня талибами был захвачен таможенный и торговый переход Шерхан-Бандар между Таджикистаном и Афганистаном. После боев на территорию Таджикистана бежали свыше сотни афганских военных вместе со своим оружием.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.