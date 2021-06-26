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В Казахстане половина сахарных заводов приостановила работу, не выдержав конкуренции с российскими производителями

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:06
В Казахстане половина сахарных заводов приостановила работу, не выдержав конкуренции с российскими производителями
Иллюстративное фото
В Казахстане два из четырёх заводов по производству сахара приостановили свою работу. Об этом заявили представители Казахстанской ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности на встрече с председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Сериком Жумангариным, сообщает informburo.kz

В настоящее время Аксуский и Меркенский сахарные заводы приостановили свою деятельность, а Таразский – из 25 тысяч тонн производственных мощностей вырабатывает 15-17 тысяч тонн в месяц из-за нехватки оборотных средств.

«Казахстанские заводы не выдерживают конкуренции с 75 заводами России и четырьмя заводами Беларуси, которые работают на свёкле. Рынок у нас общий, и он насыщен сахаром российского и белорусского производства. В Жамбылской области свёклы производится так мало, что переработка всего урожая у Меркенского сахарного завода занимает 75 дней. Всё остальное время завод простаивает. Невозможно развивать производство при таких масштабах», – объяснил председатель наблюдательного совета Меркенского и Таразского сахарных заводов Нуржан Каирбеков.

По его словам, при насыщенности рынка сахаром из соседних стран увеличивать производство сахара из тростника в стране нерентабельно, так как это приведёт к перенасыщению рынка.

Отмечается, что на территории Казахстана доля потребления сахара российского и белорусского производства составляет 60%. Колебание цен в ЕАЭС влияет и на казахстанский рынок.

«Мы работаем в едином экономическом поле со странами ЕАЭС, и любое колебание цен на сахар у соседей отражается на наших рынках. В этом году сахар-сырец и белый сахар очень подорожали, это мировая тенденция роста цен. Сахар-сырец закупается в Бразилии, на его стоимость влияет курс доллара и биржевые котировки. Также на 15% увеличилась стоимость транспортировки сырья через территорию России», – отметил Нуржан Каирбеков.

На стоимость производства сахара влияют и другие факторы. Например, подорожание газа в Жамбылской области (около 60% затрат в производстве), ж/д транспортировки в Казахстане. Аксуский сахарный завод работает на мазуте. По словам его директора Самата Надирбекова, теперь его стоимость составляет 15-20% затрат при производстве.

Президент Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурызгалиева сообщила, что необходимо увеличить посевные площади в свеклосеющих регионах, а также реконструировать ирригационную систему. Все эти и другие вопросы легли в дорожную карту по развитию сахарной отрасли, которую ассоциация разработала в прошлом году совместно с Министерством сельского хозяйства, но документ не был принят.

Нуржан Каирбеков отметил, что казахстанские производители не могут экспортировать сахар, произведённый из тростникового сахара-сырца. В Узбекистане – пошлины на ввоз, в Таможенном союзе – для Казахстана льготная ставка составляет 5% от стоимости сырца в рамках ВТО. При этом, по его словам, сахар из России и Беларуси поступает на рынок страны без препятствий. Нуржан Каирбеков сообщил, что Казахстан мог бы себя обеспечить сахаром, но производители сталкиваются с проблемой дороговизны сахара-сырца, недостатком производства сахарной свёклы.

По словам производителей, при работе на сахаре-сырце производственный цикл сокращается на 30%. Выход готового продукта на его основе составляет 98,5-99,2%, а из свёклы – 12%.

Производители сахара направят свои предложения по развитию сахарной промышленности Казахстана в Агентство по защите и развитию конкуренции. Там будут прорабатывать их с уполномоченными госорганами.


Источник: alau.kz
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