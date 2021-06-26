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Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Эксперт назвал пять способов охладить квартиру без кондиционера
Иллюстративное фото
Исполнительный директор компании, помогающей создать умный дом, Михаил Шкляр рассказал как без кондиционера охладить помещение в жару. Эксперт назвал сразу пять вариантов. Каждый может выбрать хотя бы один из них.

В первую очередь специалист советует правильно проветривать помещение. То есть учесть, что на улице наиболее прохладно с четырех до семи утра. Поэтому можно открыть окна в десять вечера и закрыть перед уходом на работу. Помещение охладится и не будет отдавать холод на улицу.

Если у вас есть напольный вентилятор, то перед ним можно поставить несколько бутылок с холодной водой. Получиться поток свежего воздуха. Стоит также изучить режимы работы ваших устройств. У потолочных вентиляторов, утверждает эксперт, есть режим работы “лето”.

Если увеличить влажность в помещении, то в нем станет прохладнее. Для этого необходимо перед окном повесить мокрое полотенце, Ну а перед сном белье можно охладить в морозилке. И тогда вы ляжете спать на прохладные простыни. Еще один вариант - отказаться от ковров в доме. Такое покрытие не дает помещению остыть. Самый оптимальный вариант в жару - это напольная плитка. А если ее просто слегка смочить водой, то, по словам эксперта, вы легко спасетесь от жары.


Источник: mk.ru
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