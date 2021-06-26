«Плакать или смеяться?» Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге

В Актобе пенсионерке пришло сообщение от единого контакт-центра электронного правительства 1414, что ей положена выплата. Несколько дней пожилую женщину направляли к разным специалистам, на дорогу она потратила около 1000 тенге, чтобы получить единовременную государственную выплату по ЕНПФ с учетом инфляции — 33 тенге 19 тиын, сообщает «Диапазон».
«Когда первый раз мне пришло сообщение с номера 1414, что я должна прийти в ЦОН и получить выплату, я подумала, что это фейк. В итоге мне пришло пять подобных сообщений, а после мне еще и звонили сами сотрудники ЦОНа и просили прийти», — вспоминает Нелли.
«В итоге я поехала в ЦОН на улице Тургенева, там мне сказали съездить в банк, взять номер счета, я так и сделала. Приехала обратно, но ни один сотрудник не мог мне разъяснить, что делать дальше, сказали приехать на следующий день. Я приехала, меня стали отправлять от одного окошка к другому. В итоге послали на второй этаж, в кабинет № 9. Я заполнила заявление, и тут мне говорят, что моя выплата составляет 33 тенге. Я не знала, мне плакать или смеяться. За два дня на проезд я потратила больше 1000 тенге. Что это за издевательство? К тому же эти несчастные 33 тенге я смогу обналичить только в июле», — рассказала пенсионерка.
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