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Проституток ограбил мужчина в маске в ВКО

Просмотров:59 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Проституток ограбил мужчина в маске в ВКО
Иллюстративное фото
В ВКО осужден мужчина за кражу денег у проституток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДУИС ВКО.

Как сообщили в ДУИС, мужчина находясь в одной квартире с девушкой случайно узнал, что она работает оказанием интимных услуг вместе с другими девушками, которые после рабочего дня собираются в одной квартире и распределяют вырученную сумму за день, а часть денег дают на хранение ответственной за денежные средства.

Узнав об этом, он надев на себя маску ждал возвращения проституток после работы, спрятавшись в подъезде. "Девушки распределили деньги и часть отдали ответственной, когда ответственная девушка вышла с деньгами мужчина напал на нее и похитил деньги", - говорится в информации.

"За кражу денег его осудили к 5 годам ограничения свободы. Сейчас осужденный поставлен на учет и инспектора службы пробации проводят с ним профилактическую работу", - прокомментировал майор юстиции Алмас Буйратов.


Источник: tengrinews.kz
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