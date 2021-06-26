Проституток ограбил мужчина в маске в ВКО

В ВКО осужден мужчина за кражу денег у проституток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДУИС ВКО.



Как сообщили в ДУИС, мужчина находясь в одной квартире с девушкой случайно узнал, что она работает оказанием интимных услуг вместе с другими девушками, которые после рабочего дня собираются в одной квартире и распределяют вырученную сумму за день, а часть денег дают на хранение ответственной за денежные средства.



Узнав об этом, он надев на себя маску ждал возвращения проституток после работы, спрятавшись в подъезде. "Девушки распределили деньги и часть отдали ответственной, когда ответственная девушка вышла с деньгами мужчина напал на нее и похитил деньги", - говорится в информации.



"За кражу денег его осудили к 5 годам ограничения свободы. Сейчас осужденный поставлен на учет и инспектора службы пробации проводят с ним профилактическую работу", - прокомментировал майор юстиции Алмас Буйратов.