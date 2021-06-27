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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

1672 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 08:20
1672 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Иллюстративное фото
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 418 114 случаев, из них:

в Нур-Султане – 556,
в Алматы – 211,
в Шымкенте – 61,
в Акмолинской области – 40,
в Актюбинской области – 35,
в Алматинской области – 32,
в Атырауской области – 86,
в Восточно-Казахстанской области – 76,
в Жамбылской области – 37,
в Западно-Казахстанской области – 124,
в Карагандинской области – 238,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 33,
в Мангистауской области – 36,
в Павлодарской области – 20,
в Северо-Казахстанской области – 19,
в Туркестанской области – 20


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 11:15
chrome, а что про Израиль не пишем где уже признали, что "половина новых случаев коронавируса - у полностью вакцинированных", светлодремучие?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
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 elek (Посетители) Сегодня, 10:20
граждане, из-за своей темной дремучести отказываются

Агитбригады не работают, партия денег не выделяет, народ на слово не верит bye . За плюшки - ещё подумает.
 
-1
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  • elek
 chrome (Посетители) Сегодня, 10:01
Пока у нас граждане, из-за своей темной дремучести отказываются прививаться, кое-кто снимает карантинные меры chih
 
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2garin (Посетители) Сегодня, 09:15
NASA сообщает о доказательствах существования жизни на Титане
 
 

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