1672 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1672 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 418 114 случаев, из них:



в Нур-Султане – 556,

в Алматы – 211,

в Шымкенте – 61,

в Акмолинской области – 40,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 32,

в Атырауской области – 86,

в Восточно-Казахстанской области – 76,

в Жамбылской области – 37,

в Западно-Казахстанской области – 124,

в Карагандинской области – 238,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 33,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 20,

в Северо-Казахстанской области – 19,

в Туркестанской области – 20