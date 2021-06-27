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NASA сообщает о доказательствах существования жизни на Титане

Просмотров:981 Опубликовано: Сегодня, 08:31
NASA сообщает о доказательствах существования жизни на Титане
Иллюстративное фото
В NASA официально подтвердили наличие косвенных доказательств, которые указывают на существование жизни на Титане.

В сообщении на сайте американского управления уточняется, что в атмосфере крупнейшего спутника Сатурна найден винилцианид — органическое соединение, благодаря которому живые существа могут выживать в мире метановых озер.

Эту информацию исследовательский зонд «Кассини» передал на Землю еще в июле прошлого года.

За минувшие год учёные провели дополнительные тесты, чтобы полностью исключить фактор ошибки, и теперь сообщили о сенсационном открытии.

Винилцианид можно назвать аналогом земных молекул фосфолипидов, формирующих частично проницаемые клеточные мембраны — без них жизнь была бы невозможна.

Теперь химики предполагают, что метановые озера Титана являются домом для миллиардов одноклеточных микроорганизмов, а значит, теоретически, там могут существовать и более сложные существа.



Источник: rusvesna.su
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