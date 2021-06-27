Как правильно питаться казахстанцам, рассказали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации для казахстанцев по правильному питанию. Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения ответил на запрос редакции Tengrinews.kz.



Здоровый образ жизни в питании предполагает осмысленность, умеренность и качество потребляемых продуктов питания, потребление продуктов местного произрастания, переосмысление национального питания.



Согласно рекомендациям ВОЗ, здоровое питание взрослых, относящееся преимущественно к лицам без хронических неинфекционных заболеваний, включает:



фрукты, овощи, бобовые (например, чечевицу, фасоль), орехи и цельные злаки (например, непереработанную кукурузу, просо, овес, пшеницу, нешлифованный рис);



по меньшей мере 400 граммов (5 порций) фруктов и овощей в день (картофель и другие крахмалистые корнеплоды не относятся ни к фруктам, ни к овощам);



менее 10 процентов суммарной энергии за счет свободных сахаров, что эквивалентно 50 граммам (или примерно 12 чайным ложкам без верха) для человека со здоровой массой тела, потребляющего примерно 2000 калорий в день, но в идеале менее 5 процентов суммарной энергии (половина приведенного выше количества) для получения дополнительного положительного эффекта для здоровья. Большинство свободных сахаров добавляется в пищевые продукты производителем, поваром или потребителем, могут также содержаться в виде естественного сахара в меде, сиропах, фруктовых соках и фруктовых концентратах, что важно учитывать;



менее 30 процентов суммарной энергии за счет жиров - предпочтительнее ненасыщенные жиры (например, содержащиеся в рыбе, авокадо, орехах, подсолнечном масле, оливковом масле), чем насыщенные жиры (например, содержащиеся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре, свином сале). В состав здорового рациона не входят промышленные трансжиры (содержащиеся в переработанных пищевых продуктах, еде быстрого приготовления, закусочных пищевых продуктах, жареной еде, замороженных пиццах, пирогах, печенье, маргаринах и бутербродных смесях).



менее 5 граммов соли (что эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день и использование йодированной соли.



В Министерстве здравоохранения отмечают, что традиционное питание в Казахстане включает большое количество мяса, мучных и молочных изделий, а также дефицит употребления овощей и фруктов.



"В ходе исследования, проведенного Йенским университетом имени Фридриха Шиллера в Германии, получены данные о высоких показателях смертности в восточноевропейских и азиатских странах, обусловленной неправильным питанием, изобилующим солью и жирами. Рацион жителей этих стран редко включает достаточное содержание клетчатки из овощей и фруктов и цельнозерновые продукты. Имеются тревожные тенденции увеличения количества людей, страдающих лишним весом", - рассказали в ведомстве.



По данным ВОЗ, согласно стандартизованному индексу массы тела 54 процента мужчин и 53 процента женщин в Казахстане относятся к категории лиц с избыточной массой тела. Более того, 19 процентов мужчин и 23 процента женщин страдают ожирением.



Данные среди детей также настораживают: 18 процентов мальчиков и 18,9 процента девочек страдают избыточным весом. Ожирение составляет 5,6 процента среди мальчиков и 5,1 процента среди девочек, причем выше показатель среди детей, растущих в городских условиях. Также стоит отметить, что только один из трех детей в Казахстане ежедневно потребляет свежие фрукты (33,3 процента) и овощи (30,2 процента). Вместе с тем анализ маркетинга пищевых продуктов, ориентированных на детей, указывает, что 79 процентов рекламируемых продуктов – это сахарсодержащие напитки, кондитерские изделия, фастфуд и готовые завтраки, что оказывает прямое влияние на навязывание пищевых привычек.



В Минздраве отмечают, что ожирение из года в год молодеет, распространенность ожирения среди детей младшего возраста на данный момент в 10 раз превосходит ту статистику, которая была 40 лет назад. Вопрос избыточного веса у детей республики приобрел социальный характер. Почти 20 процентов детей в Казахстане в возрасте от 6 до 9 лет страдают от избыточного веса или ожирения, причем более высокие показатели отмечаются среди городского населения и детей, не находившихся на грудном вскармливании.



Сообщается, что в 2018 году ситуация с потреблением молока, мяса, рыбы, овощей и фруктов несколько улучшилась, однако по-прежнему далека от норм. При этом статистика показывает рост употребления хлебобулочных изделий, жиров, сладостей и кондитерских изделий.



В 2016 году Национальный центр общественного здравоохранения осуществил первый популяционный мониторинг избыточного веса и ожирения (COSI) (на основе антропометрических измерений), поведенческих факторов образа жизни среди детей начальных классов (8-10 лет) общеобразовательных школ Республики Казахстан. Распространенность избыточной массы тела среди детей 8-10 лет составила 13,1 процента, ожирения - 6 процентов.



В исследовании "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), проведенном НЦОЗ в 2018 году среди школьников подросткового возраста во всех регионах Казахстана, выявлено, что школьники в Казахстане сообщают о невысоком уровне ежедневного употребления фруктов (38 процентов) и овощей (43 процента) , в то же время употребление неполезных продуктов довольно частое: каждый четвертый подросток (27 процентов) ест сладости ежедневно, а каждый шестой пьет сладкие напитки по крайней мере один раз в день - 17 процентов.



Ежедневно завтракают только 63 процента школьников. Частота ежедневного завтрака снижается по мере взросления девочек, с 11 до 15 лет с 70 процентов до 52 процентов. Мониторинг и оценка масштабов и характера рекламы продуктов питания на телевидении в 2018 года показало, что население, особенно дети и молодежь, находится под мощным воздействием рекламы нездоровых продуктов питания на телевидении. На рекламу продуктов питания и напитков приходилась треть всей рекламы на телеканалах - 32,8 процента.



По данным ТОО "ОО Казахская академия питания", результаты исследования на тему: "Комплексная профилактика эпидемии избыточной массы тела и ожирения в Казахстане" (срок выполнения - 2012-2014 годы) к вредным продуктам, употребляемыми жителями страны, относятся:



предпочтение продуктов животного происхождения;

потребление жирной пищи несколько раз в день; потребление соленой пищи несколько раз в день;

предпочтение пищи с высоким содержанием сахара;

предпочтение высококалорийных пищевых продуктов;

потребление острой, маринованной еды, пищи со специями несколько раз в день;

частое употребление блюд и специй, стимулирующих аппетит;

плотный завтрак, обед и ужин;

плотный ужин после 19.00;

потребление большой порции еды;

частое переедание.



Также в Минздраве рассказали о связи высокого потребления в Казахстане трансизомеров жирных кислот с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и онкологическими заболеваниями.



"По данным Национального центра нейрохирургии, 68 процентов инсультов приходится на возраст от 41 до 70 лет, в возрасте от 71 лет и выше составляет 28 процентов. Международное агентство по изучению рака (исследовательское учреждение, которое занимается анализом фактических данных о причинах рака) подкрепляет рекомендацию ВОЗ о том, что людям, употребляющим мясную пищу, следует ограничить потребление мясной продукции в целях снижения риска колоректального рака, но не предлагается прекратить употреблять в пищу переработанное мясо.



В Казахстане исследования об уровне риска и доказательств того, что употребление красного мяса является причиной рака, оценка риска развития раковых заболеваний в результате употребления в пищу мяса птицы и рыбы, исследования о непереносимости и склонности к непереносимости лактозы у казахстанцев, а также исследования по потреблению молочных продуктов и связь с ростом риска заболевания раком простаты и раком молочной железы не проводились", - рассказали в Министерстве здравоохранения.



Согласно приказу министра национальной экономики от 9 декабря 2016 года № 503, для казахстанцев нормы потребления молочных продуктов составляют:



молоко и молочные продукты (общее количество) - 301 грамм, из них молоко коровье - 45 граммов, молоко кобылье, верблюжье, козье - 10 граммов, кумыс, шубат - 20 граммов,

кисломолочные жидкие продукты из коровьего молока - 46 граммов, сметана - 6 граммов, творог полужирный - 10,1 грамма, сыр сычужный - 5 граммов, масло коровье - 4,7 грамма.



В Минздраве заключили, что принимаются меры по продвижению здорового питания среди населения. Предусмотрена пропаганда рационального питания; повышение доступности здоровых продуктов питания, контроль продуктов питания в организациях образования, мониторинг заболеваемости ожирением на основе исследования детского ожирения и факторов риска по инициативе ВОЗ.