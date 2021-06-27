Врач рассказала об опасности вентилятора в жару

Врач-терапевт Юлия Кочанова рассказала, чем может быть опасно использование вентилятора в очень жаркую погоду.



По словам специалиста, вентиляторы не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 градусов. Теплый воздух, который гоняют лопасти устройства, не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма. Это в итоге приводит к тепловому истощению.



Симптомы теплового истощения похожи на проявления теплового удара. К ним относится слабость, чувство жажды, тошнота, рвота, головокружение и головная боль.



Также вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, так как во время работы лопасти распространяют пыль по квартире. Они создают сухой воздух, что оказывает негативное влияние на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, вызывая чувство «сухого глаза» и провоцируя жажду.



Врач рекомендует использовать вентиляторы при температуре не выше 30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом. Также в период летнего зноя нужно пить много воды, чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.