«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 27 Июня
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.94 KZT
  • €1 = 509.81 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Врач рассказала об опасности вентилятора в жару

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 13:58
Врач рассказала об опасности вентилятора в жару
Иллюстративное фото
Врач-терапевт Юлия Кочанова рассказала, чем может быть опасно использование вентилятора в очень жаркую погоду.

По словам специалиста, вентиляторы не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 35 градусов. Теплый воздух, который гоняют лопасти устройства, не охлаждает тело, а провоцирует обезвоживание организма. Это в итоге приводит к тепловому истощению.

Симптомы теплового истощения похожи на проявления теплового удара. К ним относится слабость, чувство жажды, тошнота, рвота, головокружение и головная боль.

Также вентиляторы могут спровоцировать приступ астмы или аллергии, так как во время работы лопасти распространяют пыль по квартире. Они создают сухой воздух, что оказывает негативное влияние на кожу и слизистые оболочки глаз и рта, вызывая чувство «сухого глаза» и провоцируя жажду.

Врач рекомендует использовать вентиляторы при температуре не выше 30 градусов и, по возможности, в помещениях с влажным воздухом. Также в период летнего зноя нужно пить много воды, чаще принимать освежающий душ, чтобы не допустить обезвоживание организма.


Источник: ntv.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 18:26
Ingul,Если только лежать, и ничего не делать. Стоит только начать прилагать малейшие визические усилия,и уже эта температура становится не комфортна.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:00
До 30 градусов вентилятор не нужен.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика