Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня, сообщает zakon.kz.



На севере, западе и в центре РК с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке и юге погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".



На севере, западе и юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром туман, на юго-востоке и западе - град.



В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.



В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.



В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области - град.



Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.



Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.



На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.



На большей части Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.