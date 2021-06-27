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Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник
Иллюстративное фото
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня, сообщает zakon.kz.

На севере, западе и в центре РК с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке и юге погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На севере, западе и юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром туман, на юго-востоке и западе - град.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области - град.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:58
Мне кажется, что в июне не бывало такой жары.
Обычно - в июле и до середины августа.
 
 

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