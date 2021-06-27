Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня, сообщает zakon.kz.
На севере, западе и в центре РК с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами. На востоке и юге погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
На севере, западе и юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром туман, на юго-востоке и западе - град.
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области - град.
Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангыстауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара.
На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.
На большей части Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.
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