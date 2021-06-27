После прививки AstraZeneca скончался мужчина

В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca, передает Деловой Казахстан.



По сообщению иорданского государственного агентства, Petra, 66-летний мужчина в воскресенье, 27 июня, пришел в центр вакцинации в кампус Иорданского университета (UJ), чтобы получить прививку против COVID-19. Медики вкололи ему вакцину и отправили его в зону отдыха. Через десять минут после прививки иорданец потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, прежде чем пациента на машине скорой помощи экстренно доставили в ближайшую больницу. В медицинском учреждении объявили мужчину мертвым.



Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари отметил, что пациент получил первую прививку 4 апреля, а второй компонент ему сделали после 12-недельного периода ожидания. Глава ведомства подчеркнул, что у умершего не было побочных эффектов после первого укола.



По словам министра, потенциальные побочные эффекты вакцины AstraZeneca, включая образование тромбов, обычно проявляются не сразу после прививки, а по крайней мере через пять дней по прошествии вакцинации.



Аль-Хавари также добавил, что была назначена судебно-медицинская экспертиза для точного определения причины смерти мужчины.

