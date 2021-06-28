Зафиксировано число новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 507,

в городе Алматы – 215,

в городе Шымкенте – 103,

в Акмолинской области – 43,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 33,

в Атырауской области – 73,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 36,

в ЗКО – 101,

в Карагандинской области – 278,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 38,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 38.



Всего в стране подтверждено 419 800 случаев.