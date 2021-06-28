Половина заразившихся штаммом "дельта" в Израиле были привиты

Около половины заразившихся штаммом коронавируса "дельта" в Израиле на тот момент были привиты вакциной Pfizer. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Tengrinews.kz.



Данный факт побудил правительство страны вновь ввести требование о ношении масок в помещении и пойти на другие меры.



По предварительным данным израильских чиновников здравоохранения, около 90 процентов новых случаев коронавируса были вызваны штаммом "дельта", приводит цифры издание. При этом дети до 16 лет, большинство из которых привиты, составляют около половины зараженных.



На минувшей неделе правительство Израиля включило в кампанию вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, что обусловлено резким скачком заболеваемости среди школьников, от которых вирус быстро распространился среди других групп населения.



По сообщению REUTERS, в среду Израиль уполномочил чиновников здравоохранения помещать на карантин всех, кто, как считается, подвергся воздействию штамма коронавируса "дельта", даже если они ранее были вакцинированы или вылечились от болезни и, как предполагается, имеют иммунитет. Таким людям может быть приказано самоизолироваться на срок до 14 дней, если власти считают, что они могли находиться в "тесном контакте с носителем опасного варианта вируса".



Около 55 процентов 9,3-миллионного населения Израиля получили обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech, и резкое снижение заболеваемости привело к отмене большинства экономических ограничений.



"В прошлом месяце право на прививки было распространено на детей в возрасте от 12 до 15 лет, но явка в этой возрастной группе была низкой. Встревоженный инфекцией в двух израильских школах на прошлой неделе, премьер-министр Израиля Нафтали Бенет призвал родителей вакцинировать своих подростков", - информирует агентство.



Министерство здравоохранения Израиля заявило, что родителей детей, нарушивших карантин, будут штрафовать на 5000 шекелей (1540 долларов США).