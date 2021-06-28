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Казахстанцы смогут в четыре раза быстрее пересекать границу с Россией

Просмотров:1552 Опубликовано: Сегодня, 14:23
Казахстанцы смогут в четыре раза быстрее пересекать границу с Россией
© Photo : Пресс-служба президента Кыргызстана
НУР-СУЛТАН, 28 июн — Sputnik. Суточная пропускная способность пассажиров на казахстанско-российской границе увеличится в четыре раза в срок до 2025 года. Об этом во время расширенного заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Совфедом и сенатом Казахстана заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его информации, сейчас на казахстанско-российской границе функционирует 30 автомобильных пунктов пропуска, 17 из которых многосторонние и 13 – двусторонние.

"Границу между нашими странами ежедневно пересекает более 10 тысяч автотранспортных средств (из них 4 тысячи - грузовой транспорт), а пассажиропоток составляет 28 тысяч человек. Нынешняя ситуация наглядно демонстрирует, что существующие пункты пропуска не справляются с текущей пропускной способностью, в результате образуются километровые очереди. Для решения данной проблемы требуется проведение реконструкции 27 пунктов пропуска", – сообщил министр.

Он проинформировал, что в целях увеличения перевозок грузов и пропускной способности в этом году начата разработка проектов по реконструкции шести первоочередных пунктов пропуска (Сырым, Таскала, Косак, Урлютобе, Жана жол, Алимбет). Оставшиеся пункты пропуска планируется поэтапно реконструировать до конца 2025 года.

Реконструкция предусматривает увеличение территории пунктов, модернизацию существующих зданий и сооружений, приобретение современных стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, увеличение зоны паспортного досмотра и количества полос движения с разделением потоков для автотранспортных средств.

В результате суточная пропускная способность транспортных средств увеличится в два раза (с 10 тысяч авто в сутки до 20 тысяч), а пассажиров - в четыре раза (с 28 тысяч человек до 112 тысяч).


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:05
Фуры на границе с Россией по неделе простаивают. Кому нужен такой союз?
 
-1
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:20
tolk,
Просто в нашем творожном союзе есть такой партнёр как Россия, у которой на все общие законы есть свои
И плевать они хотели на все эти правила
 
-1
  • 12-й регион
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 15:08
Если бы ещё для всех были открыты границы, а так уже почти 2 года действуют суровые ограничения, так и какой смысл
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Сухов.
  • babe
  • TU-154
  • kon v palto
  • Ивановна
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:38
Зачем внутри таможенного союза какие то досмотры? Почему как в европе сделать не можете?

Давно пора снести все посты.
 
 

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