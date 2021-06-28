TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента

Эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok порядка 1,7 тыс видеороликов, так или иначе относящихся к тематике «синего кита», пропагандирующих суицид среди подростков, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом ассоциация уведомила Роскомнадзор, следует из копии документа, с которой ознакомились «Известия».
Это максимальный показатель среди всех крупных платформ, отмечают в ассоциации.
«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обеспокоена тем, что TikTok стал абсолютным лидером по распространению контента с хештегами, относящимися к «группам смерти», и просит Роскомнадзор принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями», — отмечается в обращении ассоциации.
Эксперты проводили исследование с конца марта по начало июня. Помимо TikTok анализировался контент в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».
В Роскомнадзоре подтвердили получение письма. Там изучают обращение ассоциации.
В пресс-службе TikTok заявили, что безопасность является «абсолютным приоритетом» сервиса.
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