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TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 14:34
TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента
Фото из открытых источников
Эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok порядка 1,7 тыс видеороликов, так или иначе относящихся к тематике «синего кита», пропагандирующих суицид среди подростков, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом ассоциация уведомила Роскомнадзор, следует из копии документа, с которой ознакомились «Известия».

Это максимальный показатель среди всех крупных платформ, отмечают в ассоциации.

«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обеспокоена тем, что TikTok стал абсолютным лидером по распространению контента с хештегами, относящимися к «группам смерти», и просит Роскомнадзор принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями», — отмечается в обращении ассоциации.

Эксперты проводили исследование с конца марта по начало июня. Помимо TikTok анализировался контент в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

В Роскомнадзоре подтвердили получение письма. Там изучают обращение ассоциации.

В пресс-службе TikTok заявили, что безопасность является «абсолютным приоритетом» сервиса.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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