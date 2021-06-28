Автомобиль на скорости снес дорожного рабочего в Павлодаре

ПАВЛОДАР, 28 июн – Sputnik. Водитель сбил дорожного рабочего в Павлодаре и отделался мелким штрафом, сообщили в полиции города.Инцидент произошел 28 июня в 04.15 утра. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Работники ТОО производили покрасочные работы пешеходного перехода на улице Циолковского, когда водитель "Лады 21725" наехал на окрасочный агрегат.В результате ДТП, один из рабочих обратился за медицинской помощью в больницу.Позже автомашина водворена на штрафстоянку. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге или около 137 долларов США), и по статье 611 КРКоАП (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) материал направлен в суд.Виновного по этой статье ждет штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге или 34 доллара).