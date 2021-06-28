Автомобиль на скорости снес дорожного рабочего в Павлодаре

ПАВЛОДАР, 28 июн – Sputnik. Водитель сбил дорожного рабочего в Павлодаре и отделался мелким штрафом, сообщили в полиции города.
Инцидент произошел 28 июня в 04.15 утра. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. Работники ТОО производили покрасочные работы пешеходного перехода на улице Циолковского, когда водитель "Лады 21725" наехал на окрасочный агрегат.
В результате ДТП, один из рабочих обратился за медицинской помощью в больницу.
Позже автомашина водворена на штрафстоянку. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге или около 137 долларов США), и по статье 611 КРКоАП (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) материал направлен в суд.
Виновного по этой статье ждет штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге или 34 доллара).
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