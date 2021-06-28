Обсуждать вопрос о безвизовом режиме для казахстанцев пока рано – посол США

Алматы. 28 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Обсуждать вопрос о безвизовом режиме для казахстанцев пока рано, считает посол США в Казахстане Уильям Мозер.
«Слишком рано обсуждать этот вопрос, потому что мы еще находимся под влиянием пандемии. Но после этого возможно будет обсудить этот вопрос. И я не могу обещать, что это будет скоро», - сказал Мозер на пресс-конференции в понедельник.
При этом он назвал значительным достижением выдачу 10-летних виз гражданам Казахстана.
«Лучше подумать о том, что сейчас каждый казахстанец сможет получить визу сроком на 10 лет и это уже хорошее и значительное достижение», - отметил он.
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