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"В столице будет весело": полиция Нур-Султана задержала парня с оружием

Просмотров:350 Опубликовано: Сегодня, 17:19
"В столице будет весело": полиция Нур-Султана задержала парня с оружием
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 28 июн — Sputnik. В Нур-Султане задержали мужчину, который писал провокационные сообщения и публиковал фото оружия в социальной сети.

Мужчина опубликовал фото с оружием в социальной сети "ВКонтакте" 25 июня. При этом молодой человек был одет в военизированную форму, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В полиции рассказали, что на номер "102" поступило сообщение от жителя столицы, который заявил, что в социальной сети его сыну приходят фотографии неизвестного человека с оружием, с сообщением, что "в столице завтра будет весело".



"В настоящее время автор выложенного поста задержан и доставлен в полицию. Им оказался 23-летний житель столицы. Со слов молодого человека, он увлекается страйкболом и данный пост выложил с целью увеличить количество подписчиков на своей странице "ВКонтакте", - сообщили в департаменте полиции.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса. Назначенная баллистическая экспертиза установит, является ли оружие задержанного огнестрельным. За незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность – крупный денежный штраф или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.


Источник: sputniknews.kz
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