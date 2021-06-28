"В столице будет весело": полиция Нур-Султана задержала парня с оружием

НУР-СУЛТАН, 28 июн — Sputnik. В Нур-Султане задержали мужчину, который писал провокационные сообщения и публиковал фото оружия в социальной сети.Мужчина опубликовал фото с оружием в социальной сети "ВКонтакте" 25 июня. При этом молодой человек был одет в военизированную форму, сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.В полиции рассказали, что на номер "102" поступило сообщение от жителя столицы, который заявил, что в социальной сети его сыну приходят фотографии неизвестного человека с оружием, с сообщением, что "в столице завтра будет весело"."В настоящее время автор выложенного поста задержан и доставлен в полицию. Им оказался 23-летний житель столицы. Со слов молодого человека, он увлекается страйкболом и данный пост выложил с целью увеличить количество подписчиков на своей странице "ВКонтакте", - сообщили в департаменте полиции.Сейчас полиция проводит досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса. Назначенная баллистическая экспертиза установит, является ли оружие задержанного огнестрельным. За незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность – крупный денежный штраф или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.