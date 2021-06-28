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Сильный шторм накрыл Москву: видео очевидцев

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Сильный шторм накрыл Москву: видео очевидцев
Фото ©РИА Новости
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. В городе объявлено экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с утра и до конца дня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ожидается, что "суперливень" в Москве принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку. В расположенной недалеко Балашихе без света 15 тысяч человек.



В городе затоплено Ленинградское шоссе.



Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. Пострадавших нет.



Кроме того, в столице России затапливает станцию метро "Ясенево".



В подмосковном Раменском на стройке рухнул башенный кран. При падении он задел электрические провода.



Также, по данным СМИ, непогода в Москве и Московской области привела к падению деревьев и повреждению автомобилей.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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555777 (Посетители) Сегодня, 18:51
Нам бы такого дождя)
 
 

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