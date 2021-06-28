Сильный шторм накрыл Москву: видео очевидцев

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. В городе объявлено экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с утра и до конца дня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ожидается, что "суперливень" в Москве принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку. В расположенной недалеко Балашихе без света 15 тысяч человек.
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