Сильный шторм накрыл Москву: видео очевидцев

В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. В городе объявлено экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с утра и до конца дня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Ожидается, что "суперливень" в Москве принесет до 70 процентов месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.В подмосковном Щелково молния попала в трансформаторную будку. В расположенной недалеко Балашихе без света 15 тысяч человек.В городе затоплено Ленинградское шоссе.Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. Пострадавших нет.Кроме того, в столице России затапливает станцию метро "Ясенево".В подмосковном Раменском на стройке рухнул башенный кран. При падении он задел электрические провода.Также, по данным СМИ, непогода в Москве и Московской области привела к падению деревьев и повреждению автомобилей.