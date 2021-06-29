Аймагамбетов призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования

Астана. 29 июня. КазТАГ - Адель Рустемова. «Тревожные кнопки» должны быть в каждом объекте образования, считает министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.



«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», они должны быть в каждом объекте образования», - сказал Аймагамбетов в ходе заседания правительства во вторник.



По словам министра, проанализировав все эти ситуации, в ведомстве приняли нормативно-правовые акты, чтобы противостоять террористическим угрозам.



«В связи с этим, безопасность объектов образования осуществляется в соответствии со стандартными требованиями к оснащению организации системами видеонаблюдения», - добавил министр.



Аймагамбетов отметил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.



«Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - подытожил глава ведомства.