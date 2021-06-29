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Аймагамбетов призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Аймагамбетов призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования
Фото из открытых источников
Астана. 29 июня. КазТАГ - Адель Рустемова. «Тревожные кнопки» должны быть в каждом объекте образования, считает министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», они должны быть в каждом объекте образования», - сказал Аймагамбетов в ходе заседания правительства во вторник.

По словам министра, проанализировав все эти ситуации, в ведомстве приняли нормативно-правовые акты, чтобы противостоять террористическим угрозам.

«В связи с этим, безопасность объектов образования осуществляется в соответствии со стандартными требованиями к оснащению организации системами видеонаблюдения», - добавил министр.

Аймагамбетов отметил, что министерством ведется работа по дальнейшему укреплению материально-технического оснащения организаций образования.

«Первое – обеспечение объектов образования системами видеонаблюдения, второе – обеспеченность специализированными системами. Ведется работа по установке тревожных кнопок. Для педагогов и учеников мы должны внедрить четкий алгоритм действий по реагированию», - подытожил глава ведомства.


Источник: kaztag.kz
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