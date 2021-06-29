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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Слухи о локдауне прокомментировали в Минздраве

Просмотров:477 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Слухи о локдауне прокомментировали в Минздраве
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанцы делятся сообщением о "грядущем локдауне". Пользователи сообщают, что Казахстан вновь вошел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса и передвижение между городами находится под запретом. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава заявили, что это дезинформация, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В ведомстве напомнили, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в некоторых регионах ужесточили карантинные меры. Они касаются сокращения времени работы торговых центров, кафе, баров, увеличения времени дезинфицирования общественного транспорта.

"Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме. Блокпосты не выставлены", - сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

В Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, связанный с распространением дельта-штамма, который впервые был обнаружен в Индии. Рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане составил 39 процентов за неделю.

В "красную" зону по темпам распространения коронавируса вошли Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне - Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская и Мангистауская области. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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-3
  • tolk
  • babe
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ustas
 hapiness (Посетители) Сегодня, 13:52
Может закрыть Бейнеускую дорогу, если у соседей краснся зона. Пусть на поезде и самолете. С ПЦР тестом.
 
 

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