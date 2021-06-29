Сдачу отпечатков пальцев перенесли на 2023 год: Токаев подписал закон

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий перенос дактилоскопической регистрацию (обязательной сдачу отпечатков пальцев) в Казахстане на 2023 год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Токаев подписал закон "О государственной фельдъегерской связи" и поправки по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел.



Законы также закрепляют полномочия органов противопожарной службы, вводят механизмы сервисной модели полиции.



Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщал, что дактилоскопическую и геномную регистрацию планировалось ввести в 2021 году. Тогда же, по его словам, должны были выделить 26 миллиардов тенге, но выделено только 11 миллиардов.



"Когда гражданин пребывает за рубежом и переходит границу, нашими сотрудниками проводится с ним работа, ведется регистрация. Регистрация идет также в гостиницах, домах отдыха. Однако в связи с технической невозможностью этот вопрос снят. К сожалению, у нас не решен вопрос технической интеграции.



В период пандемии 15 миллиардов тенге, которых не хватало, были сняты с нас на здравоохранение. Поэтому просим до 2023 года перенести срок. Думаю, до этого времени успеем. В 2022 году будут выделены средства, в 2023 году мы начнем работу", - сказал министр, выступая в Мажилисе в мае.



С 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.



По закону, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года необязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.



Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП - 5 834 тенге в 2021 году.



Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших с их согласия.



Как заверяли ранее в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будут содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, а персональные данные - Ф.И.О. и ИИН - в ней отсутствуют.