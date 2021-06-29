Вакцинированным студентам пообещали скидки в вузах Казахстана – МОН РК

Астана. 29 июня. КазТАГ - Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) Казахстана.



«Вузы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране. Для них первостепенно здоровье студентов и преподавателей. Поэтому они, после поручения министра, исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации. Надеемся, что эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан. И мы вместе сможем победить опасный вирус и добьемся того, чтобы карантин завершился как можно быстрее. Призываем и другие вузы подключиться к стимулированию вакцинации, так как вакцинация – единственный способ остановить распространение коронавируса», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.



Как отмечается, КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, ЮКУ имени М.Ауэзова, ЗКУ имени М.Утемисова, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова уже запустили акции по поддержке вакцинации.



Также сообщается, что студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты. Для них планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков.



По информации МОН, материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений, для них предусмотрены надбавки или оплачиваемые выходные.