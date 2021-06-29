«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Июня
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.79 KZT
  • €1 = 509.37 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Вакцинированным студентам пообещали скидки в вузах Казахстана – МОН РК

Просмотров:621 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Вакцинированным студентам пообещали скидки в вузах Казахстана – МОН РК
Фото из открытых источников
Астана. 29 июня. КазТАГ - Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат скидки на обучение, проживание в общежитиях, бесплатные путевки в оздоровительные санатории, талоны на бесплатное питание и проезд в общественном транспорте, сообщает пресс-служба министерства образования и науки (МОН) Казахстана.

«Вузы обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса в стране. Для них первостепенно здоровье студентов и преподавателей. Поэтому они, после поручения министра, исходя из своих возможностей, принимают самостоятельные решения по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации. Надеемся, что эта акция поможет пробудить сознательность наших граждан. И мы вместе сможем победить опасный вирус и добьемся того, чтобы карантин завершился как можно быстрее. Призываем и другие вузы подключиться к стимулированию вакцинации, так как вакцинация – единственный способ остановить распространение коронавируса», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Как отмечается, КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, КазНПУ имени Абая, КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, ЮКУ имени М.Ауэзова, ЗКУ имени М.Утемисова, Атырауский университет имени Х.Досмухамедова уже запустили акции по поддержке вакцинации.

Также сообщается, что студенты некоторых вузов смогут получить бесплатные абонементы в фитнес-залы, бассейны, билеты в театры, кинотеатры и на концерты. Для них планируют организовать бесплатные курсы по обучению иностранным языкам, компьютерной грамотности и развитию предпринимательских навыков.

По информации МОН, материальные поощрения получат не только студенты, но и вакцинированные преподаватели высших учебных заведений, для них предусмотрены надбавки или оплачиваемые выходные.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Исатай (Посетители) Сегодня, 23:19
diger,
Сказал эксперт эпидмиолог, с высшим медицинским образованием и 25-ти летним стажем работы по профилю.
 
-1
  • Исатай
 Не поддерживаю Поддерживаю
diger (Посетители) Сегодня, 22:09
Наивные студенты,забыли только, что остановливать производство тестов, вакцин никто не собирается,и конечно от сумасшедшей прибыли никто не собирается отказываться,а значит "войне" быть без конца и края. Никто, и никогда не побеждал, и не победит распираторно вирусные инфекции(ОРВи). Этого сделать не возможно, от слова совсем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
касым (Посетители) Сегодня, 21:14
И смех и грех
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:43
А хто на гранте обучается, приплачивать будут? boyan dance applause bokali bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 17:23
- Студенты, привившиеся от COVID-19, в зависимости от возможностей вузов получат

Да раздайте уже дипломы, что нет возможностей? Вот дурдом! А если честно - меня лично очень сильно начинает "напрягать" такая "щедрость".
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика