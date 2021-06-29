После ссоры с девушкой астанчанин сломал панель лифта и почтовый ящик

В Нур-Султане арестовали мужчину, разбившего панель лифта и почтовый ящик в одном из жилых комплексов, передаетИА «NewTimes.kz».Как пишет портал Polisia.kz, при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель города, который, после ссоры с девушкой, разбил панель лифта и почтовый ящик.Хулиганские действия мужчины попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде.«По данному факту было возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство».Решением суда нарушитель привлечен к административному аресту и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц», — сообщили в полиции.Департамент полиции напоминает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.