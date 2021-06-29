«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 29 Июня
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.79 KZT
  • €1 = 509.37 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 21:13
Элементарная школьная задача поставила в тупик пользователей сети
Фото: Globallookpress.com
Британский телеведущий и эксперт в области финансов Мартин Льюис (Martin Lewis) поставил подписчиков своего Twitter в тупик, опубликовав элементарную школьную задачу, которую нужно было решить его дочери. Многие пользователи сети не смогли дать правильный ответ.

«5+6x4 =?» — спросил Льюис. Он уточнил, что ему будет интересно посмотреть, сколько людей напишут правильный ответ. В комментарии за несколько дней пришли более 1,3 тысячи человек, которые попытались решить задачу.

Многие пользователи Twitter ответили «44», однако телеведущий назвал этот результат неправильным. По его словам, единственный верный ответ — «29». Он объяснил, что по математическим правилам необходимо сначала выполнять умножение, а затем производить сложение. Получается, в данном случае нужно сначала перемножить числа «6» и «4» (получится «24»), а затем добавить к произведению «5».

Часть пользователей возразили Льюису, потому что в уравнении не было скобок. Однако другие подписчики объяснили, что умножение должно выполняться в первую очередь, даже если скобки в уравнении отсутствуют.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
None None (Посетители) Сегодня, 23:26
Шок, это по нашему
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика