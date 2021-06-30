Неожиданную пользу удаления зубов мудрости обнаружили ученые

Исследователи из Пенсильванского университета (США) выяснили, что удаление зубов мудрости улучшает вкус употребляемых продуктов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал mir24.tv.



Научная статья опубликована в журнале Chemical Senses. Согласно озвученным данным, чтобы сделать открытие, стоматологи проанализировали вкусовые ощущения 1255 пациентов. Из них у 891 человека удаляли зубы мудрости, у 364 – нет.



"В ходе экспериментов выяснилось, что люди без зубов мудрости лучше определяют вкусы. Кроме того, более острые вкусовые ощущения наблюдались у женщин по сравнению с мужчинами", - говорится в публикации.



Исследователи зафиксировали еще одну особенность: чем раньше были удалены зубы мудрости, тем лучше пациент определяет вкусы.



Феномен объясняется несколькими причинами: повреждение нервов после проведения оперативного вмешательства, кроме того, в этом месте наблюдается гиперчувствительность.