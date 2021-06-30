Суд по делу "Гарант 24 Ломбарда" начался со скандала

Судебный процесс по делу о финансовых пирамидах в Актобе начался со скандала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.



Процесс начался с жалоб подсудимых. Несколько человек заявили, что не видели обвинительных актов либо получили их в плохом качестве. Ответ прокуроров был неожиданным, они сообщили судье, что из-за объемности обвинительного документа у них "все принтеры вышли из строя".



На скамье подсудимых 48 человек, 31 из них находится под стражей, еще шестеро - в международном розыске. Подсудимых обвиняют в создании ОПГ и финансовых пирамид, в незаконном бизнесе и мошенничестве. Они обещали людям большие вознаграждения по вкладам. Либо покупали у казахстанцев квартиры и автомобили по цене выше рыночной, но расплачивались частями. В итоге все закончилось арестами.



После того как афера была вскрыта, в бега подался руководитель "Гарант 24 Ломбарда" Аслан Мурзабеков. Позже его задержали в Молдове. А учредителя компании "Выгодный займ" Жанболата Есиркепова арестовали на границе с Россией.



Судье предстоит рассмотреть 3700 томов уголовного дела в отношении работников компаний "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал". Пострадавшие - 17 000 человек. Сумма ущерба - 30 миллиардов тенге. В ходе процесса выяснилось, что не все подсудимые получили обвинительные акты. А те, кто все же получил документ, не смогли с ним ознакомиться. Судье они пожаловались на мелкий и размытый шрифт.



"Расписался, сказали нам, по 2 человека, по 3 человека один обвинительный акт давали", - заявил один из подсудимых.



Прокуроры, которых обвинили в некачественной работе, все отрицают. Говорят, обвинительные акты вручили каждому подсудимому лично в руки, просто они настолько объемные, что "из строя вышли все принтеры". Еще один подсудимый пожаловался на то, что получил акт на другом языке.



Также во время процесса одному из обвиняемых стало плохо, ему вызвали врачей.



"Я тяжело болею и нахожусь сейчас с температурой. Наутро меня насильно сюда привезли. На ходатайство мне не ответили ничем. Сейчас вызвал скорую, она приехала, уважаемый суд, разрешите мне выйти", - сказал подсудимый.



Как отмечает информационная служба, процесс обещает быть длительным. Прокуроры приступили лишь к зачитыванию обвинительных актов, в нем больше тысячи страниц.