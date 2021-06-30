Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстан

Министр энергетики РК своим приказом от 22 июня 2021 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, сообщает zakon.kz.



- Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.



Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.