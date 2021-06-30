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Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстан

Просмотров:461 Опубликовано: Сегодня, 11:59
Предельную цену сжиженного нефтяного газа утвердили в Казахстан
Иллюстративное фото
Министр энергетики РК своим приказом от 22 июня 2021 года утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки на внутренний рынок РК вне электронных торговых площадок, сообщает zakon.kz.

- Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 июля по 30 сентября 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Источник: zakon.kz
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