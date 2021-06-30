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Летающий автомобиль AirCar совершил первый в мире междугородний полет в Словакии

Просмотров:1071 Опубликовано: Сегодня, 17:28
Летающий автомобиль AirCar совершил первый в мире междугородний полет в Словакии
Кадр видео
В Словакии прошел первый междугородний полет кабриолета AirCar, построенного главой научно-исследовательской компании Klein Vision Стефаном Кляйном. Поднявшись в воздух в Нитре, трансформер с внешностью спорткара за 35 минут долетел до Братиславы и приземлился в местном аэропорту.


Как сообщает «Где и Что», на трансформацию из обычного автомобиля в летающий у AirCar уходит примерно 2 минуты и 15 секунд. Для этого нужно только нажать кнопку, после чего он сам разведет массивные прямоугольные «крылья» и запустит хвостовой винт.



Приводить винт в движение позволяет двухмоторная силовая установка, состоящая из двух двигателей BMW. Мощность системы не уточняется, но известно, что кабриолет спокойно поднимается на высоту до 2,5 километров и разгоняется в воздухе до 190 км/час.

На разработку и реализацию Aircar в живом прототипе у Стефана Кляйна ушло в общей сложности 20 лет. За это время кабриолет-трансформер совершил более 140 тестовых полетов и провел в воздухе около 140 часов.


Источник: Автоновости дня
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