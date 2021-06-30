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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Американские родители смогут сами выбирать гендер ребенка

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Американские родители смогут сами выбирать гендер ребенка
Иллюстративное фото
Глава американского штата Висконсин Тони Эверс принял решение о наделении родителей правом самостоятельно определять гендер новорожденного ребенка. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на телеканал FoxNews.

«Это изменение отражает приверженность моей администрации к нейтральной с гендерной точки зрения терминологии и признание того, что семьи Висконсина разнообразны и должны цениться и уважаться», – заявил Эверс.

По информации телеканала, изменениям также будут подвергнуты и свидетельства о рождении. В них появятся графы, куда небинарные родители смогут сами вписать кто они: родитель, мать или отец.

Ранее стало известно, что в утвержденный состав новозеландской женской сборной по тяжелой атлетике на грядущих летних Олимпийских играх в Токио 2021 вошел трансгендер Лорел Хаббард, ранее бывший мужчиной. Об этом в материале Общественной службы новостей.


Источник: osnmedia.ru
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Комментарии ( 2 )

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 Исатай (Посетители) Сегодня, 22:24
И как это? У меня мужика от моей жены родилась биологическая девочка, но я хотел сына и запишу ее мальчиком. И буду делать из нее мальчика. А потом я сам захочу стать мамой и запишу себя мамой и стану вести себя как женщина.
По-моему это диагноз.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 18:57
Когда хотел мальчика и всё тут!!! rofl

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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