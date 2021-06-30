Американские родители смогут сами выбирать гендер ребенка

Глава американского штата Висконсин Тони Эверс принял решение о наделении родителей правом самостоятельно определять гендер новорожденного ребенка. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на телеканал FoxNews.



«Это изменение отражает приверженность моей администрации к нейтральной с гендерной точки зрения терминологии и признание того, что семьи Висконсина разнообразны и должны цениться и уважаться», – заявил Эверс.



По информации телеканала, изменениям также будут подвергнуты и свидетельства о рождении. В них появятся графы, куда небинарные родители смогут сами вписать кто они: родитель, мать или отец.



Ранее стало известно, что в утвержденный состав новозеландской женской сборной по тяжелой атлетике на грядущих летних Олимпийских играх в Токио 2021 вошел трансгендер Лорел Хаббард, ранее бывший мужчиной. Об этом в материале Общественной службы новостей.