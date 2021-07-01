Одежда с рисунком конопли под запретом. Костанайские полицейские вышли в рейд

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП региона вместе с журналистами прошлись по рынкам и бутикам областного центра, где предупредили продавцов и владельцев отделов об ответственности за незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ. Сообщает издание alau.kz
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Костанайские полицейские продолжают активно бороться с наркопреступностью в регионе. К ранее проводимым акциям добавились рейды по торговым точкам Костаная, где были выявлены вещи с изображением листьев конопли. А это, по словам сотрудника УПН ДП Айгуль Ерадиловой, пропаганда и незаконная реклама наркотических средств согласно статье 423 КоАП РК.
«Нами проведен мониторинг. Обнаружены вещи: панамы, бейсболки, банданы, футболки с изображением листьев конопли. Сегодня мы провели первый рейд. Порядка 40 продавцов и владельцев бутиков предупредили об административной ответственности. Штраф статьей 423 предусмотрен не маленький. Максимальный – на субъектов крупного предпринимательства до 700 МРП с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности», — говорит Айгуль Ерадилова.
Реакция продавцов была неоднозначной. Одни начинали собирать вещи «украшенные» коноплей различных цветов с прилавков. Другие напротив, отнеслись с пониманием и поблагодарили полицейских за разъяснения и полученные памятки.
«Мы даже не знали, честно говоря, о том, что рисунки на кепках и панамах считаются рекламой наркотиков. Возьмем на заметку и прямо сейчас все уберем. Спасибо, что проводите такие профилактические беседы. Теперь будем знать», — сказала одна из продавцов.
Полицейские обращаются к предпринимателям области и предупреждают о том, что продажа вещей и предметов с изображениями и надписями , которые оказывают неосознаваемое воздействие на восприятие и инстинкты человека, формируют или поддерживают его интерес к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, законодательством запрещена.
Проведение аналогичных рейдов на территории области будет продолжено.