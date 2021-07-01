Американский мясной гигант Tyson пришёл в Казахстан

Премьер-министр РК Аскар Мамин 30 июня обсудил с руководством Tyson Foods реализацию проекта по переработке мяса в Казахстане.



Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом по международному бизнесу Tyson Food Кристофером Лангхольцем, сообщила пресс-служба премьера. Были обсуждены вопросы развития современной агромультипротеиновой индустрии в Казахстане. В соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2019 года в ходе визита Мамина в США, Tyson Foods совместно с казахстанской компанией Kusto Group планирует открыть в Казахстане полный цикл производства говядины.



Так, на первом этапе предусмотрено строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки.



Реализация проекта будет стимулировать развитие мясной индустрии и других смежных отраслей АПК — ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана.



Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы «Экстеншн», что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.



Tyson Foods основана в 1935 году. Оборот компании составляет $43,1 млрд. Количество работников – 139 тыс. человек.