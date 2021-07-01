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Американский мясной гигант Tyson пришёл в Казахстан

Просмотров:912 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Американский мясной гигант Tyson пришёл в Казахстан
Иллюстративное фото
Премьер-министр РК Аскар Мамин 30 июня обсудил с руководством Tyson Foods реализацию проекта по переработке мяса в Казахстане.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом по международному бизнесу Tyson Food Кристофером Лангхольцем, сообщила пресс-служба премьера. Были обсуждены вопросы развития современной агромультипротеиновой индустрии в Казахстане. В соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2019 года в ходе визита Мамина в США, Tyson Foods совместно с казахстанской компанией Kusto Group планирует открыть в Казахстане полный цикл производства говядины.

Так, на первом этапе предусмотрено строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью не менее 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки.

Реализация проекта будет стимулировать развитие мясной индустрии и других смежных отраслей АПК — ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана.

Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы «Экстеншн», что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

Tyson Foods основана в 1935 году. Оборот компании составляет $43,1 млрд. Количество работников – 139 тыс. человек.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
  • tolk
  • sergei 66
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:25
Цитата: aborigen
Интересно, а чем они собираются кормить это стадо?

Новые технологии и ГМО. Накачают. Это бизнес. Ничего личного.
 
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aborigen (Посетители) Сегодня, 13:21
Интересно, а чем они собираются кормить это стадо? Цифры странные - 2 тыс в сутки. Корова растет несколько месяцев, т.е. в месяц надо кормить 60 тыс. Своим не хватает корма. Или их уже взрослыми будут в РК привозить, а здесь забивать и разделывать? И кто за качество мяса отвечает, насуют антибиотиков и через поколение вообще что с нами будет?
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 12:21
Правильно. Можно будет сбывать это мясо нашим соседям которые в не очень отношениях с США и делать на этом деньги.
 
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  • Ирон
  • Empro
  • Daulet201999
  • tolk
 chrome (Посетители) Сегодня, 11:09
Давно пора! Не можете изобрести велосипед, пускайте на свой рынок и просите знания у тех у кого это есть!
 
 

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