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Cигареты стали дороже и их убрали с прилавков

Просмотров:565 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Cигареты стали дороже и их убрали с прилавков
Иллюстративное фото
С 1 июля минимальная розничная цена на пачку сигарет будет установлена в размере 520 тенге. Минимальная цена будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого каждые полгода минимальную цену на сигареты ждет поэтапное увеличение – до 550, 570 и 600 тенге (с 1 января 2023 года), пишет Sputnik.

Эти изменения предусмотрены поправками, которые премьер-министр Аскар Мамин внес в постановление правительства еще в сентябре 2020 года.

Кроме того, с 1 июля вступает в силу норма кодекса «О здоровье народа», согласно которой запрещается в открытую выкладывать табачные изделия на витринах магазина. Это делается для того, чтобы защитить от импульсивной покупки курильщиков и тех, кто пытается бросить пагубную привычку.

Запрет коснется не только традиционных сигарет, но и изделий с нагреваемым табаком (IQOS, glo), табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них.

Покупатели смогут узнать об ассортименте и ценах из списка, который должен быть напечатан черным текстом на белом листе. Размещать какие-то графические изображения или рисунки на бумаге запрещено.

Покупателю могут продемонстрировать табачную продукцию по его требованию после ознакомления со списком.


Источник: forbes.kz
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