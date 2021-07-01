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Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Просмотров:7721 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление
Иллюстративное фото
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, в котором определил перечень компаний и предприятий, невакцинированным сотрудникам которых ограничат доступ на рабочие места, передает Tengrinews.kz.

В перечне исключением станут лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.

В перечень вошли:

объекты по оказанию услуг населению - ЦОНы, отделения "Казпочты", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, спа- и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;

объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

объекты культуры и досуга - музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения - гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;

организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации;

объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения - санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие;

объекты общественного питания, в том числе размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;
медико-социальные объекты всех типов - дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие;

организации здравоохранения, в том числе лаборатории;

аптечные организации;

объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства - организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие;

организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;

объекты досуга, развлекательные игровые объекты - компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие;

объекты связи и телекоммуникаций.

Если работник не вакцинирован, его обяжут проходить ПЦР-тестирование раз в 7 дней.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 14 )

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Каспийский (Посетители) Сегодня, 15:54
У него конституционно нет таких полномочий, а ещё правовое государство.
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 15:47
Да, слышали о тех годах, когда во время карантина, все в объезд ездили, боялись пойматься. И благодаря вакцинации поголовной, мы победили холеру. Сейчас тоже привилась Спутником и всем советую
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:54
aborigen,
Конечно, читала. В случае нехорошего итога, будут махать этой бумаженцией, подпись есть, значит не дала достоверную инфу, если человек не состоит в группе риска, нигде не зафиксирован как хроник, почему он должен подписывать такого рода бумажки? Разве нет списка хронических пациентов, которые зарегистрированные.
Я привилась на свой страх и риск, взвесив все за и против, каждый волен решать сам, не забывая, что он живет в социуме
 
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  • montgomery
  • Ustas
 tata (Посетители) Сегодня, 14:47
Ну Ну,
Меня всегда смущает то, что перед вакцинацией все должны подписать бумажку, мол в случае чего всю ответственность берет на себя прививаемые


Привита. Жива и здорова. Ничего такого не подписывала)) Подписала согласие на прохождение медосмотра и вакцинацию и что ознакомлена с ВОЗМОЖНЫМИ побочкамм. Про ответственность ни слова не было написано

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
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  • kolu411
 Username (Посетители) Сегодня, 14:43
Цитата: aborigen
оспу, чуму, холеру, тиф, дифтерию, краснуху?

Эти болезни давно изучины и вакцина делалась не за пол года и в советское время делали на совесть,и расписку с тебя не брали перед привикой. Многие переболели ковидом и у них есть антитела, но их игнорят и все равно заставляют делать прививку. Самое главное нет доверия к власти.
 
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  • Username
  • tata
  • montgomery
  • Purins
 aborigen (Посетители) Сегодня, 14:37
Ну-Ну
подписать бумажку, мол в случае чего всю ответственность берет на себя прививаемые. Вы читали., за что расписываетесь? Там написано, что не скрываете хронических заболеваний и ознакомлены с перечнем какие могут быть побочные явления
 
-1
  • Purins
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  • montgomery
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:27
Я за любую качественную вакцину, но не собираюсь никого агитировать ни ЗА ни ПРОТИВ. Каждый кузнец своего здоровья, эти вакцины легче переносят те, кто уже переболел этой заразой, итоги сделала на опыте себя и окружающих меня привитых знакомых. Меня всегда смущает то, что перед вакцинацией все должны подписать бумажку, мол в случае чего всю ответственность берет на себя прививаемые
 
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  • montgomery
  • Каспийский
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:25
А тем кому запрещено идти на работу, можно запретить платить налоги?
 
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  • tata
  • montgomery
  • Ирон
  • Purins
 Ustas (Посетители) Сегодня, 14:15
Опять же необходимый ход. Население зомбировано роликами из интернетов, которые только и созданы для набора подписчиков и одурачивания.

Теперь хочешь работать - будь добр. Всё верно.

aborigen,

Бесполезно, не понимают. 30 лет отсутствия образования в стране, рен-тв, мракобесы типа Михалкова (который сам потом, кстати, привился) и прочие обстоятельства делают своё страшное дело с пустыми головами...
 
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  • Ирон
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  • bekenova
 aborigen (Посетители) Сегодня, 14:10
Вакцинация - это не фашизация, это выживание государства и человечества. Вы сейчас помните оспу, чуму, холеру, тиф, дифтерию, краснуху? Наверно уже и слов таких не знаете. Тогда не спрашивали - хочешь или нет. И только прививка дала шанс родиться вашим родителям, вам и вашим детям. Так дайте шанс вашим детям не заболеть и стать родителями. Я помню 1971 год, когда здесь в ауле началась холера. Из инфекционной больнице (была и моя мама) командировали отряд, одели в "скафандры" и по аулам, вылавливали тех, кто ушел с баранами в степь, привили и все - о холере не вспоминали. Только не надо опять писать про ОРВИ - разные вирусы, поэтому и не прививают и сравнивать нельзя
 
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