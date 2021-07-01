Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление, в котором определил перечень компаний и предприятий, невакцинированным сотрудникам которых ограничат доступ на рабочие места, передает Tengrinews.kz.



В перечне исключением станут лица, имеющие постоянные медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних трех месяцев.



В перечень вошли:



объекты по оказанию услуг населению - ЦОНы, отделения "Казпочты", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, спа- и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;



объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;



объекты культуры и досуга - музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации;



объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения - гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;

организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров;



организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центры (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации;



объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения - санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие;



объекты общественного питания, в том числе размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;

медико-социальные объекты всех типов - дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие;



организации здравоохранения, в том числе лаборатории;



аптечные организации;



объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства - организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ и другие;



организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;



объекты досуга, развлекательные игровые объекты - компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иные пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие;



объекты связи и телекоммуникаций.



Если работник не вакцинирован, его обяжут проходить ПЦР-тестирование раз в 7 дней.