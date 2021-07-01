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Названо точное число долларовых миллионеров в Казахстане

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 14:24
Названо точное число долларовых миллионеров в Казахстане
Иллюстративное фото
Среди них есть и те, кто входит в 1% самых богатых людей планеты. В Казахстане живут более 27,9 тыс. долларовых миллионеров. Об этом говорится в исследовании Credit Suisse о мировом благосостоянии, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на LS.

Согласно отчету, в мире в 2020 году насчитывалось почти 56,1 млн долларовых миллионеров, из которых более 23,6 млн приходятся на североамериканские страны, 15,8 млн – на европейские, почти 9,7 млн – на Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом в Казахстане насчитываются 27 923 долларовых миллионера.

Для сравнения: в США их число 21,95 млн, в Китае – 5,3 млн, в Японии – 3,7 млн, в Германии – 2,95 млн, в Соединенном Королевстве и Франции – по 2,5 млн.

Тем временем в России – более 268,5 тыс.

Более того, 388 из 27,9 тыс. казахстанцев-миллионеров входят в число 10% самых обеспеченных людей мира, в том числе 26 – в 1% самых богатых.

В отчете также указано, что благосостояние 12,2 млн взрослых казахстанцев составляет $409 млрд, или в среднем $33 463 на человека. Но половина из них имеет уровень ниже $12 тыс. на человека.

Кроме того, 46,3% взрослого населения Казахстана имеет благосостояние ниже $10 тыс. на человека, 49,3% – от $10 тыс. до $100 тыс., 4,2% – от $100 тыс. до $1 млн и 0,2% – больше $1 млн, свидетельствует из отчета Credit Suisse.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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