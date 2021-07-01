Штраф за грязный выхлоп в Казахстане увеличился в пять раз

1 июля вступили в силу поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии».8 часов назад | | 3.0K 6Автор: Алексей СтарковС сегодняшнего дня эксплуатация авто, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечёт предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц в размере 100 МРП. За повторное подобное нарушение в течение года после наложения взыскания предусмотрен штраф 20 МРП для граждан и 200 МРП для юрлиц.Ранее водителей за грязный выхлоп предупреждали или штрафовали только на 2 МРП, а компании — владельцы авто вообще не подлежали наказанию.Примечательно, что когда проект закона готовился, штрафы хотели поднять всего в 2.5 раза.Напомним, согласно Техрегламенту ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», показания газоанализаторов при проверке бензиновых авто не должны превышать следующие нормы СО:Предельные уровни шума выпуска двигателей транспортных средствКатегория транспортного средства Уровень звука, дБ АM1, N1, L 96M2, N2 98M3, N3 100Напомним, согласно стандарту СТ РК 1433-2017 «Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы определения», проверять авто на токсичность и дымность запрещено при температуре окружающего воздуха ниже минус 7 °C и выше плюс 35 °C. А атмосферное давление должно быть не ниже 92 кПа.