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Штраф за грязный выхлоп в Казахстане увеличился в пять раз

Просмотров:541 Опубликовано: Вчера, 19:27
Штраф за грязный выхлоп в Казахстане увеличился в пять раз
Фото Kolesa.kz
1 июля вступили в силу поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии».

8 часов назад | | 3.0K 6
Автор: Алексей Старков
С сегодняшнего дня эксплуатация авто, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, влечёт предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц в размере 100 МРП. За повторное подобное нарушение в течение года после наложения взыскания предусмотрен штраф 20 МРП для граждан и 200 МРП для юрлиц.

Ранее водителей за грязный выхлоп предупреждали или штрафовали только на 2 МРП, а компании — владельцы авто вообще не подлежали наказанию.

Примечательно, что когда проект закона готовился, штрафы хотели поднять всего в 2.5 раза.

Напомним, согласно Техрегламенту ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», показания газоанализаторов при проверке бензиновых авто не должны превышать следующие нормы СО:

Штраф за грязный выхлоп в Казахстане увеличился в пять раз


Предельные уровни шума выпуска двигателей транспортных средств
Категория транспортного средства Уровень звука, дБ А
M1, N1, L 96
M2, N2 98
M3, N3 100
Напомним, согласно стандарту СТ РК 1433-2017 «Транспорт дорожный. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами автотранспортных средств в атмосферный воздух. Нормы и методы определения», проверять авто на токсичность и дымность запрещено при температуре окружающего воздуха ниже минус 7 °C и выше плюс 35 °C. А атмосферное давление должно быть не ниже 92 кПа.


Источник: Колеса
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Комментарии ( 1 )

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 Дизель (Посетители) Вчера, 21:49

Предельные уровни шума выпуска двигателей транспортных средств.

Давно пора "рысаков" с прямоточными глушаками которые лётают по городу как на авторалли штрафовать и точилу в стоило на штраф стоянку ставить и там же монтировать за их счёт нормальные глушители и после этого допускать к эксплуатации, что бы не рычали.
А!, по поводу выбросов пусть продают нормальный газ и бензин...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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