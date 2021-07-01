Кенесы появятся в Казахстане: Токаев рассказал зачем

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о создании в Казахстане нового органа местного самоуправления - кенеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. Основной темой мероприятия стала подготовка национальных проектов.



Глава государства отдельно остановился на задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления - кенес.



"Кенес - это принципиально новый институт, он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля. Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению права корректировать в пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам. В этой части именно кенес будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе. То есть кенес сам определит: нужны ли максимальные фискальные поступления или нужны более низкие налоги для привлечения бизнеса. С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа полагаю возможным в целом поддержать его", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Также Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей формирование эффективного института местного самоуправления.



"В ближайшее время пройдут выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата - четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления", - отметил Президент.