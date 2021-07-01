Казахстанцам станет доступен QR-код паспорта вакцинации

В eGov-mobile в скором времени станет доступен QR-код паспорта вакцинации. Пока что он есть только в бумажных версиях, что не совсем удобно при перелетах или переездах за границу, передает Liter.kz.



Казахстанцы могли столкнуться с проблемой при выезде за границу: при проверке документов запрашивают специальный QR-код, с помощью которого можно отследить вакцинацию человека. В электронном паспорте вакцинации он отсутствует. На эту проблему ответил Асет Турысов на онлайн-брифинге в СЦК. По его словам, сейчас ведется работа по внедрению кода в мобильное приложение.



Чтобы избежать проблем при выезде из Казахстана, вице-министр все же рекомендовал пока получать бумажные версии паспортов вакцинации, потому что в них запрашиваемый код есть.



Недавно стало известно, что в аэропорту Алматы стали запрашивать QR-код и для ПЦР-тестов. На данный момент только для вылетающих в Южную Корею. Но в пресс-службе аэропорта не исключают, что дополнительная проверка по сканированию тестов может быть введена и для других направлений.



Отметим, ранее казахстанцы могли найти ошибки в работе Egov в разделе паспорта вакцинации.